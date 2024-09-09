ФАС заявила о жалобах россиян на низкую скорость при раздаче интернета

Клиенты сразу нескольких сотовых операторов России пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на ограничения скорости при раздаче интернета со смартфона на другие устройства. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ФАС.

По данным ведомства, жалобы начали поступать весной 2024 года. В МТС ответили, что с возвращением опции бесплатной раздачи интернета лимит на одного пользователя в месяц снизили с 200 гигабайт до 30 гигабайт, после чего оператор ввел ограничения скорости.

Служба поддержки «Вымпелкома» (бренд «Билайн») указала на лимит в 20 гигабайт при раздаче интернета. «Т2 РТК холдинг» решил уведомлять пользователей об ограничении скорости при слишком активном использовании безлимитным пакетом интернета с помощью СМС, сообщило издание.

Кроме того, по данным РБК, представитель «Вымпелкома» заявил, что отменили платную раздачу интернета с устройств, а ограничения на максимальную скорость при раздаче учли в отчете о выполнении требований антимонопольной службы.

В «Мегафоне» ответили, что у них нет ограничений скорости и объема интернет-трафика при раздаче с устройств. «Т2 РТК холдинг» на сайте указал, что при высокой нагрузке скорость мобильного интернета не может быть гарантирована.

Также источник издания рассказал, что россияне стали чаще использовать мобильные сети для подключения больших экранов после замедления YouTube.

Ранее оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил, что сделал с 1 сентября интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга безлимитным.