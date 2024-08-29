«МегаФон» сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга с 1 сентября

Оператор мобильной связи «МегаФон» с 1 сентября сделает интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо просто спуститься в метро, и пакеты тарифа не будут расходоваться до выхода на поверхность.

Метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга в 2023 году суммарно перевезли порядка 2,7 миллиарда пассажиров. Передвигаясь под землей, большая часть из них слушает музыку, смотрит сериалы, листает ленты социальных сетей, что расходует трафик. При этом мобильным интернетом в метро жители двух столиц пользуются все активнее. Объем трафика с начала года в московской подземке вырос более чем в два раза (на 115%), в питерской — в полтора (на 48%).

В московской подземке доля мужчин на 17% больше доли женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В метро Санкт-Петербурга ситуация иная: здесь женщин хоть и незначительно (на 2%), но больше, а самый популярный возраст пассажира варьируется от 46 до 65 лет. При этом в пути жители двух столиц пользуются в основном одними и теми же приложениями, в топе Telegram, «Кинопоиск» и «ВКонтакте».