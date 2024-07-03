ФАС выдала предупреждение трем операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения трем операторам сотовой связи из-за взимания дополнительной платы в Севастополе и Крыму. Об этом сообщил ТАСС .

Предупреждение получили сотовые операторы «Билайн», «Мегафон» и МТС.

«Речь идет о взимании дополнительной платы при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — отметили в ведомстве.

Для российских операторов с 1 января 2024 года создали условия для оказания услуг абонентам в Крыму и Севастополе на уровне домашнего региона. В ФАС подчеркнули, что взимание дополнительной платы при существующих экономических условиях ущемляет интересы абонентов.

Ранее ФАС потребовала российские авиакомпании объяснить рост цен на билеты. Среди них перевозчики «Аэрофлот», UTair, Smartavia, NordWind, «Уральские авиалинии» и «Победа».