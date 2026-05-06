ФАС выдала предостережения после заявлений в СМИ о росте цен на продукты

ФАС выдала предостережения выступавшим в СМИ с прогнозами о росте цен экспертам

Федеральная антимонопольная служба выдала ряд предостережений после публичных заявлений профильных экспертов в СМИ о вероятном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что с прогнозами о росте стоимости топлива выступали генеральный директор ООО «Альянс Тракс» и директор по коммуникациям GIS Mining, а также глава аналитического отдела компании «ИК „Риком-Траст“».

«Выступавшим экспертам в СМИ ФАС выдала предостережения», — добавили в пресс-службе.

Подобные прогнозы могут спровоцировать повышенный спрос потребителей, а участников рынка — побудить к изменению цен на товары, объяснили в ФАС. В ведомстве добавили, что согласованные действия субъектов-конкурентов содержат признаки нарушения закона о защите честной конкуренции.

Ранее вице-премьер Александр Новак призвал усилить антимонопольный контроль за социально значимыми товарами.