ФАС возбудила дело против группы «Русал»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против группы «Русал» из-за неисполнения требований изменить условия договоров на поставку алюминия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В формуле ценообразования для российских потребителей «Русал» применяла региональную премию, основанную на европейском ценовом показателе. Однако алюминий российского производства сейчас преимущественно поставляется на рынки азиатских стран.

В ФАС подчеркнули, что в этом есть признаки нарушения антимонопольного законодательства: российских переработчиков ставили в невыгодные условия.

«Отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные», — пояснили в ведомстве.

Если нарушение подтвердится, на «Русал» могут наложить оборотный штраф.

Ранее стало известно, что ФАС выдала Apple предупреждение из-за условий для российских поисковиков. Поводом для претензий стало то, что на «яблочных» устройствах по умолчанию установлен зарубежный поисковик.