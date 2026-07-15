ФАС возбудила дело против группы «Русал»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против группы «Русал» из-за неисполнения требований изменить условия договоров на поставку алюминия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В формуле ценообразования для российских потребителей «Русал» применяла региональную премию, основанную на европейском ценовом показателе. Однако алюминий российского производства сейчас преимущественно поставляется на рынки азиатских стран.
В ФАС подчеркнули, что в этом есть признаки нарушения антимонопольного законодательства: российских переработчиков ставили в невыгодные условия.
«Отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные», — пояснили в ведомстве.
Если нарушение подтвердится, на «Русал» могут наложить оборотный штраф.
Ранее стало известно, что ФАС выдала Apple предупреждение из-за условий для российских поисковиков. Поводом для претензий стало то, что на «яблочных» устройствах по умолчанию установлен зарубежный поисковик.