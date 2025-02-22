ФАС возбудил дела из-за цен на питьевую воду в аэропорту Внуково

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку из-за цен на питьевую воду в «стерильных» зонах московского аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М» возбудили дело по статье Федерального закона «О защите конкуренции».

«Управление возбудило антимонопольные дела <…> по признакам установления монопольно высоких цен на питьевую воду в „стерильных“ зонах аэропорта Внуково», — отметили в пресс-службе.

ФАС проверит, является ли стоимость воды на территории воздушной гавани обоснованной В случае выявления нарушений продавца оштрафуют и выдадут ему обязательное к исполнению предписание.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что агрегаторы такси должны отчитываться ФАС о ценовой политике, как это делают авиакомпании. По его словам, стоимость поездок не может являться коммерческой тайной.