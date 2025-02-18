Глава Союза пассажиров РФ Янков: цены на такси не могут быть коммерческой тайной

Средняя стоимость поездки в такси зависит от маршрута и региона, однако агрегаторы скрывают свои алгоритмы, ссылаясь якобы на коммерческую тайну. Об этом рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, регулировать цены можно с помощью системного подхода. Крайне важно, детально прописать правила.
«Агрегаторы должны отчитываться о своей ценовой политике перед ФАС, как это делают авиакомпании», — считает Янков.
Он также заявил о недопустимости ценовой дискриминации. Стоимость поездки не должна зависеть от того, кто едет в такси, подчеркнул правозащитник.
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