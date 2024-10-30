ФАС проверит цены на «детские» тарифы такси
Депутат Чернышов попросил ФАС проверить обоснованность цен на «детское» такси
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Федеральную антимонопольную службу запрос с просьбой проверить обоснованность установленных цен на «детские» тарифы такси. Фрагмент обращения опубликовало РИА «Новости».
Чернышев отметил, что разница в стоимости может отличаться в несколько раз, хотя на маршруте зачастую работает одна и та же машина.
«Одно только наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги, а повышение именно „детского“ тарифа представляется несправедливым по отношению ко многим семьям», — заявил депутат.
Ранее в Госдуме заявили, что необходимо запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду, а также другие периоды повышенного спроса. В критических ситуациях, например, когда нужно отвезти ребенка в больницу, завышенные тарифы могут стать серьезной проблемой.