Госдума предложила запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми

Депутат Даванков: нельзя повышать цены на такси для пассажиров с детьми до 7 лет

Необходимо запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду, а также другие периоды повышенного спроса. Такое предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил главе Минтранса России Роману Старовойту. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Речь идет о легковых автомобилях и детях не старше семи лет. Депутат отметил, что при повышении спроса — в ливень, снегопад, праздники — стоимость поездки для всех клиентов увеличивается кратно.

«При этом в сфере перевозок такси отсутствуют законодательно закрепленные льготы для семей с детьми», — отметил он.

Но в критических ситуациях, например когда нужно отвезти ребенка в больницу, завышенные тарифы могут стать серьезной преградой для семей с детьми. Он напомнил, что в других видах транспорта для детей действуют льготы.

«Поддержка семей с детьми является ориентиром всей государственной стратегии», — подчеркнул депутат.

Ранее за то, чтобы такси не повышали стоимость поездки в непогоду, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил агрегаторам о существовании антимонопольных служб и надзорных ведомств. Депутат подчеркнул, что такси не должно превращаться в предмет роскоши.

Автоэксперт Роберт Ян отметил, что в формировании стоимости поездки на такси в плохую погоду в России нет справедливости, поскольку агрегатор самостоятельно устанавливает цену за услугу. Он предложил закрепить ценообразование на такси в законе.