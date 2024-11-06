ФАС проверит аэропорт Внуково из-за цен на питьевую воду

Московское управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку в аэропорту Внуково из-за цен на питьевую воду в бутылках. Об этом сообщил ТАСС .

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров попросила ведомство проверить, почему пол-литра питьевой воды без газа в аэропорту стоит от 150 рублей, тогда как за пределами Внукова точно такую же бутылку можно купить в два-три раза дешевле.

Ассоциация заподозрила продавцов в воздушной гавани в монопольном сговоре.

Ранее ФАС сообщила об огромных средних наценках на хлеб в российских торговых сетях. По ее мнению, они превышают 60%, а в отдельных случаях — и все 100%. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов выразил уверенность, что антимонопольщики справятся с проблемой.