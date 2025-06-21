ФАС поддержала идею о бесплатной воде

В российских аэропортах пассажирам должны раздавать питьевую воду бесплатно. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ-2025.

«Нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Мы разбираемся с аэропортами», — сказал он.

По слова Шаскольского, проблема высоких цен наблюдается не только в столичных, но и в других воздушных гаванях страны.

ФАС направила поручения своим органам в 28 регионах, где функционируют крупные аэропорты. Проверка покажет, есть ли компании, занимающие доминирующее положение в стерильной зоне воздушной гавани. В случае выявления нарушений последует реакция ФАС.

Шаскольский отметил, что проблема требует системного решения. В аэропортах нужно установить бесплатные источники питьевой воды. Кое-где это уже сделано, добавил он.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов еще в ноябре 2024 года выступил с инициативой оснастить все аэропорты страны бесплатными питьевыми кранами. Свое предложение политик направил министру транспорта РФ Роману Старовойту.