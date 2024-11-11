Депутат Чернышов предложил оснастить аэропорты бесплатными питьевыми кранами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он предложил улучшить условия для граждан в аэропортах, сообщил RT.
Депутат указал на необходимость оснастить все воздушные гавани России бесплатными питьевыми кранами, а также установить там предельную розничную цену на воду в бутылках. Устройства должны находиться в местах, доступных для пассажиров, пояснил парламентарий.
По его мнению, реализация инициативы позволит создать комфортные условия для всех граждан. Кроме того, меры помогут снизить социальное напряжение, вызванное дороговизной товаров в аэропортах.
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