ФАС анонсировала согласование ценовой политики 11 авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба может согласовать весной коммерческие политики 11 авиакомпаний. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов.

«Мы утвердили документы „Аэрофлота“ и S7, остальные рассматриваем», — добавил он.

По его словам, служба должна согласовать ценовые политики до 1 сентября, но может сделать это раньше, до периода отпусков.

В коммерческих политиках перевозчики определяют принципы ценообразования на билеты и фиксируют объем продаж проездных документов по ценам ниже себестоимости. Таким образом удается добиться прозрачности изменения стоимости и доступности авиабилетов.

Коммерческие политики также помогают более эффективно следить за соблюдением антимонопольного законодательства. Пока нарушений не было.

Ранее в ФАС высказались о стоимости проезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Служба назвала