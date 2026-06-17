Ежегодные соревнования спасателей на воде прошли в Краснодарском крае

В четвертый раз в Сириусе прошли ежегодные соревнования среди спасателей пляжных территорий. Участникам предстояло пройти шесть сложнейших испытаний, чтобы продемонстрировать высокий уровень подготовки и мастерства. Об этом сообщила «Кубань 24» .

В турнире приняли участие 14 команд, которые соревновались в беге, плавании, нырянии с задержкой дыхания, метании спасательного конца Александрова, оказании первой помощи, гребле на лодке и спасении на сап-бордах.

По итогам испытаний первое место занял пляж отеля «Бридж», вторым стал пляж «Роза Хутор», а третьим — «Мантера Конгресс». Следующий этап соревнований запланирован на 31 июля.