Ежегодную патриотическую акцию провели ко Дню Победы на АЗС «Роснефть»

Патриотические акции ко Дню Победы проходят по всей стране, в том числе на АЗС. В Москве на флагманской автозаправочной станции «Роснефти» на Минской улице развернули палатку с полевой кухней и установили импровизированную сцену.

Все желающие могли попробовать солдатскую кашу по рецепту самого Суворова, а также послушать «Катюшу», «Синий платочек» и другие песни военных лет. Кроме того, для гостей организовали тематическую фотозону, чтобы каждый мог сделать снимок на память о главном празднике.

«Этот праздник святой, его забывать ни в коем случае нельзя. Очень душевно получилось: и полевая кухня есть, можно кашу попробовать. И девочка поет прекрасно!» — сказала жительница Москвы Ольга Этт.