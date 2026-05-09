Ежегодную патриотическую акцию провели ко Дню Победы на АЗС «Роснефть»
Патриотические акции ко Дню Победы проходят по всей стране, в том числе на АЗС. В Москве на флагманской автозаправочной станции «Роснефти» на Минской улице развернули палатку с полевой кухней и установили импровизированную сцену.
Все желающие могли попробовать солдатскую кашу по рецепту самого Суворова, а также послушать «Катюшу», «Синий платочек» и другие песни военных лет. Кроме того, для гостей организовали тематическую фотозону, чтобы каждый мог сделать снимок на память о главном празднике.
«Этот праздник святой, его забывать ни в коем случае нельзя. Очень душевно получилось: и полевая кухня есть, можно кашу попробовать. И девочка поет прекрасно!» — сказала жительница Москвы Ольга Этт.
Патриотическую акцию на флагманских АЗС проводят ежегодно. Кроме того, по всей стране в дочерних предприятиях компании сотни тысяч сотрудников приходят с портретами своих предков и вспоминают подвиг советских нефтяников, открывавших новые месторождения и работавших на заводах, чтобы фронтовая техника бесперебойно могла снабжаться топливом. Каждая капля нефти была вкладом в общее дело — Победу.