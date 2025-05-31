Ежегодную «Коренскую ярмарку» отменили на фоне обстановки в Курской области

В этом году традиционную курскую «Коренскую ярмарку» решили не проводить из-за сложной ситуации в регионе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в беседе с РИА «Новости» .

Он выразил надежду, что жители с пониманием отнесутся к решению властей.

«Надеюсь также, что оно не будет носить характер долгосрочный. В следующем году любимая всеми ярмарка заработает. Я сам с огромным удовольствием приму участие в ее работе», — подчеркнул Хинштейн.

Он пояснил, что в условиях федерального режима ЧС и действующей контртеррористической операции собирать в одном месте большое количество людей — слишком опасно. Власти считают, что здоровье и безопасность жителей важнее любых мероприятий.

Ранее на фоне продвижения российских военных украинские власти расширили зону обязательной эвакуации в Сумской области еще на 11 населенных пунктов.