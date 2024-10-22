Экономист Неганова: рост цен на такси связан с рисками профессии

Заведующая сектором развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований Института экономики УрО РАН Валентина Неганова объяснила причины подорожания поездок на такси. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам эксперта, такая ситуация связана с рисками профессии. В настоящее время ездить стало небезопасно, и это закладывается в стоимость услуг, отметила экономист.
Она также напомнила о росте цен на бензин и автомобильные запчасти. Кроме того, влияние оказал недостаток водителей в отрасли.
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