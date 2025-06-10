Bloomberg: Китай обсуждает идею резкого расширения газовой генерации

Китайские производители газа выступают за наращивание количества электростанций, работающих на «голубом топливе». Об этом сообщил Bloomberg .

Газ занимает значительную долю — около 18% — в структуре энергопотребления Китая, и компании, генерирующие электроэнергию, надеются на его рост.

Согласно последним расчетам отрасли, к 2030 году в Китае планируется запустить около 70 гигаватт мощностей газовых электростанций, что почти вдвое превосходит текущие мощности, планируемые к запуску к 2025 году, добавил Oilcapital.ru.