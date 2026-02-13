Европейский люкс массово возвращается в Россию

Люксовые дома моды в Европе массово регистрируют новые товарные знаки в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

В феврале ведомство одобрило сразу девять заявок от европейских брендов на регистрацию товарных знаков.

Речь идет о компании Prada, которая зарезервировала за собой марку Luna Rossa для продажи косметических средств и парфюмерии.

Новые товарные знаки застолбила за собой и Chanel, в 2022 году временно закрывшая бутики в России. Под Chanel № 5 и Les Eaux De Chanel может начаться продажа одежды, модных аксессуаров, парфюмерии и ювелирных изделий.

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала три товарных знака в России — Syloxi, Easylink и Pearlmaster — для продажи элитных часов.

Регистрация знака в Роспатенте дает право на маркировку товаров и защиту в суде. Наличие у компании лицензии позволяет ей развивать бизнес в стране регистрации.

Ранее автоконцерн Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России.