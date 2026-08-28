Европейские ограничения могут подтолкнуть детей к переходу в мессенджеры

Главред Runet Зыков: дети могут уйти из соцсетей в мессенджеры из-за ограничений

Усиление ограничений для несовершеннолетних в социальных сетях на Западе может привести к тому, что дети начнут искать альтернативные площадки, в том числе мессенджеры. Об этом 360.ru заявил главный редактор IT-издания Runet, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, европейские ограничения уже создают условия для перераспределения детской аудитории между цифровыми сервисами.

«Дети же не будут сидеть сложа руки и такие: „Ладно, нам запретили, мы никуда не пойдем“. Очевидно, что они будут искать альтернативы. И эти альтернативы, с одной стороны, уже есть, а с другой — могут появиться новые», — сказал эксперт.

Зыков отметил, что действующие европейские нормы в основном ориентированы на социальные сети и пока не распространяются в том же объеме на мессенджеры. Поэтому такие сервисы могут получить дополнительную аудиторию среди подростков.

«Telegram может стать одной из тех площадок, куда дети могут хлынуть», — отметил специалист.

Зыков уточнил, что европейские власти сейчас прежде всего пытаются ограничить механику, которая заставляет пользователей дольше оставаться в социальных сетях. Речь идет о бесконечной ленте, уведомлениях и других инструментах вовлечения.

Российские платформы также могут постепенно усилить контроль за временем, которое дети проводят в соцсетях. Зыков привел в пример национальный мессенджер «Макс», где уже работает семейная защита, позволяющая родителям контролировать время пребывания ребенка в приложении.

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* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.