Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram
Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и на заблокированные ресурсы, заявил РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин. Штрафы, по его словам, будут именно за поиск экстремистских материалов.
«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook *) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов», — подчеркнул собеседник агентства.
Таким образом, ответственность грозит именно за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских по решению суда.
Аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными ресурсами, например Discord.
«Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или сомнительных лиц, если они не включены в этот список, не является нарушением», — заключил сенатор.
Ранее думский комитет по госстроительству одобрил поправки к проекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.