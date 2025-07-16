Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и на заблокированные ресурсы, заявил РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин. Штрафы, по его словам, будут именно за поиск экстремистских материалов.

«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook *) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов», — подчеркнул собеседник агентства.

Таким образом, ответственность грозит именно за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских по решению суда.