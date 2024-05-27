Европа начала борьбу за российский газ

Европа хочет нарастить закупки сжиженного природного газа из России, но в то же время намерена ввести против него санкции. Пока к вопросу подходят с осторожностью, чтобы новые запреты не ударили по экономике ЕС сильнее, чем по российской.

Причина в том, что Россия начала наращивать экспорт СПГ на восток, что не нравится Европе, ведь большинство стран не могут обойтись без российского газа. Как сообщило агентство «Прайм», при отказе от российского газа государства впадут в зависимость от поставок из Соединенных Штатов, а они нестабильны. Снабжение из России надежнее.

«Похоже, страны ЕС вступают в жесткую конкуренцию со странами Азии, и могут отбирать те объемы газа, которые были предназначены для Индии и Китая, вызывая недовольство последних», — указано в материале.

Таким образом, новые ограничения, касающиеся российского газа, попытка Евросоюза регулировать рынок. Но некоторые страны ЕС уже обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить ущерб от запрета на импорт российского сжиженного природного газа.

По последним данным, главным импортером российского газа в Евросоюзе стала Италия. В марте она нарастила поставки в 2,6 раза, до 238,5 миллиона евро, что стало рекордным показателем за последний год. В целом за месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% — до 1,14 миллиарда евро.