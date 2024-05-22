Евросоюз призвал оценить вред от запрета на поставки российского газа

Reuters: ЕС хочет оценить последствия от ограничений на импорт газа из России

Некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить ущерб от запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на источники.

В Еврокомиссию обратились представители Бельгии, Германии и Франции. Они призвали даль оценку ущербу экономики стран ЕС из-за ограничений на импорт сжиженного природного газа из России.

По данным собеседников агентства, Евросоюз опасается трудностей, тогда как экономическая система России останется стабильной. Один из источников издания добавил, что в ЕС удивлены устойчивости российской экономики.

Многие члены Евросоюза поддерживают новые ограничения, в частности, на импорт газа из РФ. Но на проработку очередного пакета антироссийских санкций странам союза понадобится несколько недель, уточнили авторы материала.

Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников отметил, что сложностей в случае запрета на импорт СПГ не будет. По его словам, если ЕС все же ограничит поставки российского газа, то РФ не останется без покупателей.