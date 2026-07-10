Еврокомиссия подготовила доклад об опасности социальных сетей для детей

Экспертный доклад, доказывающий опасность соцсетей для детей, подготовила Еврокомиссия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Politico.

Последнее время в ЕК обсуждают введение возрастных ограничений на использование социальных сетей. В докладе, который обнародуют в понедельник, представят доказательства их негативного влияния на ребенка.

Над документом работали психологи и другие эксперты. Он призван убедить скептиков в необходимости принять ограничительные меры на всей территории Евросоюза.

Конкретные предложения ЕК планирует озвучить в сентябре. В то же время Франция, Испания, Германия и еще несколько стран уже работают над аналогичными поправками в национальное законодательство.

Ранее Британия обсудила с Австралией и Канадой возможность блокировки соцсети X. У них возникли претензии к встроенному чат-боту Grok.