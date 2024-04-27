Event-эксперт Титов: на шашлыках можно поиграть в волейбол или бадминтон | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:24 Event-эксперт Титов: на шашлыках можно поиграть в волейбол или бадминтон

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Провести время на свежем воздухе во время пикника на майских праздниках можно не только вкусно, но и интересно. Подробнее об активностях рассказал ведущий праздников и event-эксперт Егор Титов в беседе с «ТСН 24».

По его словам, пока жарится мясо, стоит поиграть в волейбол или бадминтон. Также на свежем воздухе можно устроить конкурс на лучший маринад и провести тематическую костюмированную вечеринку в морском или мексиканском стиле с соответствующими аксессуарами.

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Лучшим завершением вечера станут песни под гитару у костра, любование звездами и травяной чай, отметил Титов.