Этой весной российским регионам угрожает сложное половодье

К сложному весеннему половодью в этом году стоит подготовиться жителям Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России уровень воды выше нормы ожидается на реках в Смоленской, Московской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Тишковец уточнил, что в бассейне Дона под Воронежем и Липецком прогнозируются небольшие половодья.

В Тверской, Ярославской и Костромской областях уровень воды может превысить норму на 1,5 метра и более. Критические отметки ожидаются в том случае, если на реках возникнут ледяные заторы.

«Данная оценка базируется на результатах январской снегомерной съемки, измерениях глубины промерзания грунта и расчетах предзимнего увлажнения бассейнов рек», — добавил синоптик.

Ранее специалист отметил, что в Центральной России в первый весенний месяц температура поднимется на отметку выше нормы. По его словам, лето 2026 года станет более жарким и засушливым по сравнению с предыдущим.