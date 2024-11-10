«Это за гранью». Актрису призвали наказать за сравнение карельского языка с мужскими сосками

Глава Карелии Парфенчиков пожалуется в СК на актрису за шутку о карельском языке

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратится в Следственный комитет с жалобой на выступление актрисы Валерии Ломакиной из «Творческой мастерской». Слова артистки оскорбили карельский язык, написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

Ломакина участвовала в шоу «Битва за время-2» с номером в стиле стендапа. Во время выступления она заявила, что «карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины».

Парфенчиков назвал это заявление оскорбительным. Он подчеркнул, что юмор важен, но у него должны быть границы. В связи с этим Министерству культуры Карелии поручили провести служебную проверку.

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», — написал Парфенчиков.

Кроме того, губернатор Карелии планирует обратиться с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить высказывание Ломакиной по статье о «Возбуждении ненависти либо унижение человеческого достоинства».

Бойца ММА Магомеда Исмаилова ранее оштрафовали за оскорбление сотрудников полиции.