«Это все про иллюзии». Священник выступил против гаданий в Святки

Настоятель храма святителя Иннокентия в Екатеринбурге, иерей Илия Александров выступил против святочных гаданий. В программе «Акцент» на телеканале ОТВ он предложил всем желающим погадать на книгах про ад.

По его словам, если люди хотят испортить праздник, то могут отключить здравый смысл и рациональность, ударившись в какие-то иллюзии. Например, начать гадать.

Священник вспомнил, что недавно на благотворительном аукционе в пользу детей девушки решили прорекламировать очередной лот, предложив погадать на книге Гете «Фауст».

«Я им предложу: сделать следующим лотом на благотворительном аукционе Данте „Божественная комедия“. Его книга про ад — пусть гадают и находят ответы на все свои вопросы», — сказал он.

При этом иерей не предлагает запрещать продажу гадальных карт, но призывает не считать такие практики безобидной игрой.

Крещенский сочельник 18 января считается особым днем для православных. Психолог и энерготерапевт Альфия Сагирова предупредила, что в этот день нужно отказаться от гаданий, так как это время для очищения, а не обращения к потусторонним силам.