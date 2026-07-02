Центр диагностики и коррекции для детей с ОВЗ модернизировали в Подмосковье

В Подмосковье завершается модернизация Областного центра диагностики, образования и коррекции (ОЦДОК), который через комплексный подход окажет помощь более чем 10 тысячам человек ежегодно. Теперь поддержка доступна детям всех возрастов, а также их родителям и педагогам.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, в обновленном центре появились новые возможности для коррекционной работы. Модернизирована сенсорная комната, открыт кабинет комплексного приема специалистов и ранней помощи. Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) могут заниматься в бассейне по программе «беби-фитнес». Также доступны занятия по адаптивной физкультуре и нейрогимнастике, общеоздоровительный массаж и индивидуальные занятия с психологом.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что благодаря модернизации центра расширился возрастной диапазон для коррекционной работы. Если раньше помощь оказывалась детям от трех до семи-восьми лет, то теперь поддержку могут получать ребята всех возрастов.

Среди специалистов центра — Светлана Анциферова, победитель регионального конкурса «Учитель-логопед года», которая представит Подмосковье на федеральном этапе соревнования.

Кроме того, в Подмосковье уже два года доступна запись и прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) онлайн. За это время ее дистанционно прошли более 70 тысяч человек. Прохождение комиссии позволяет вовремя подобрать оптимальные условия обучения и коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями.

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале госуслуг.