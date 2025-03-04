Сотрудники полиции смогут свободно заходить в жилье мигрантов с 5 марта. Инициатива связана с необходимостью усилить контрольные меры. Об этом в беседе с 360.ru сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

«За последний год мы видим ужесточение миграционного законодательства, контрольных мер и порядка нахождения мигрантов в России. Это необходимость, которую вызвали вопросы безопасности нашей страны и комфортного проживания наших граждан. Потому что, к сожалению, зачастую соседство с хостелами, с „резинными квартирами“ является очень раздражающим фактором», — сказал он.

Согласно принятому нововведению, полицейские смогут в любое время провести проверку в помещениях, в которых официально или неофициально проживают мигранты. Член СПЧ отметил, что это поможет пресечь попытки ухода от ответственности.

«Этот процесс запускается, и сейчас МВД получает право, в том числе и без суда, выдворять нарушителей законодательства», — добавил Кабанов.

Ранее владельцев жилья в России предложили обязать передавать данные о съемщиках в МВД и управляющие компании. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева пояснила, что таким образом информацию об арендаторах можно будет сверять с базой тех, кто находится в розыске и реестром нелегальных мигрантов.