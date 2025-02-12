Красноярская школьница родила раньше срока и выбросила ребенка в мусорный бак

Жители Ленинского района Красноярска нашли труп недоношенного ребенка в мусорном баке. Как сообщила пресс-служба краевого СК, от новорожденного избавилась местная 16-летняя жительница, попавшая после преждевременных родов в больницу.

В ведомстве уточнили, что ребенок появился на свет на 22-й неделе беременности. Молодая мама родила дома и выкинула новорожденного в мусорный контейнер. После чего девушка обратилась в больницу за помощью из-за преждевременных родов.

Следователи завели уголовное дело об убийстве матерью новорожденного. Сотрудники ведомства приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе назначенных экспертиз они планируют установить причины смерти ребенка, которая могла наступить во время родов.

В середине сентября прошлого года следователи Бурятии завели уголовное дело против жительницы Улан-Удэ, выбросившей новорожденного в выгребную яму. По данным криминалистов, девушка родила дома и сразу же решила избавиться от ребенка.