«Это колесо вряд ли остановится». Повысят ли государственные пошлины для автомобилистов?

В России планируют повысить государственные пошлины для автовладельцев. Что именно подорожает и на сколько, рассказал 360.ru автоэксперт Андрей Осипов.

В частности, в два раза возрастет сбор за получение водительского удостоверения, в полтора — за получение ПТС, втрое — за получение свидетельства о регистрации транспортного средства. Сохранятся ли льготы для многодетных семей или других категорий, станет ясно, когда законопроект пройдет рассмотрение в парламенте и поступит на подпись президенту.

Осипов назвал это логичной мерой с учетом подорожания цен на ЖКХ и другие услуги, отметив, что сборы с автомобилистов — это существенная статья дохода, однако добавил, что ему самому это не очень нравится.

«Это колесо, связанное с тем, что с автовладельцев надо собирать все больше и больше, закрутилось давно и вряд ли собирается останавливаться, к сожалению», — подытожил собеседник 360.ru.

Ранее Госдума приняла новый законопроект о штрафах для автовладельцев.