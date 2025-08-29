«Это чепуха». Москвичей успокоили после слухов о южнорусском тарантуле

Появившаяся в Сети информация о якобы замеченном в Москве южнорусском тарантуле является фейком, он живет гораздо южнее. Об этом 360.ru рассказал кандидат биологических наук арахнолог Кирилл Михайлов.

«Никто ничего не замечал, все перепутали. Южнорусский тарантул находится только в лесостепной зоне, дальше Оки не идет. В Москве его ни разу не видели, это чепуха», — сказал он.

Михайлов уточнил, что южнорусский тарантул обитает в Рязанской и Калужской областях, а также на юге Московской области.

«Он довольно кусачий. Но люди с ним редко сталкиваются, потому что он охотится ночью, а днем сидит в норке и никого не трогает. Это довольно крупный паук — до двух сантиметров в длину», — сказал специалист.

Укус южнорусского тарантула не приведет к серьезным последствиям для организма, отметил Михайлов.

«Поболит и перестанет. Бывает индивидуальная непереносимость, но это большая редкость, один человек на десятки тысяч. Отравления организма при укусе не происходит», — заключил арахнолог.

