Арахнолог Мартыновченко развеял мифы об опасности паука-осы

Арахнолог, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что паук-оса (Аргиопа Брюнниха) не представляет угрозы для человека.

Специалист отметил, что эти членистоногие неопасны и редко кусаются, разве что случайно, если их взять в руки или прижать. По словам эксперта, они специально не охотятся на людей и не стремятся нападать.

Укус такого паука практически безболезнен и ощущается намного слабее, чем укус осы. Мартыновченко также подчеркнул, что подобные укусы абсолютно безвредны для здоровья. Арахнолог добавил, что аллергические реакции на укус, о которых писали СМИ, возможны, но вероятность такого исхода крайне мала.