Этнограф Зимина рассказала о народных традициях, связанных с Рождеством Богородицы

Научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина рассказала «Известиям» о традициях, связанных с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября. Этот день в народном календаре связывали с Осенинами — праздником проводов лета и встречи осени.

К концу сентября, когда полевые хлопоты подходили к завершению, на Руси начинались «Осенины» — масштабные торжества по случаю прихода осени. Центральной фигурой праздника выступала женщина, которую в народе отождествляли с плодородной матерью-землей. В обрядах 21 сентября участвовали преимущественно девицы и замужние крестьянки. Они водили круговые танцы, возносили молитвы о потомстве и после посещения храма могли накормить бедняков.

Особенно самобытным был южнорусский обычай: юные девушки собирались у реки или колодца для ритуальной встречи нового сезона. Обязательными атрибутами совместной трапезы там выступали овсяный кисель и свежий хлеб, а увеселительная часть состояла из хорового пения и плясок.

«Осенины» знаменовали переход от страды к домашним делам. С этого момента хозяйки приступали к обработке овощей и систематизации зимних припасов. Дата также совпадала с праздником «Оспожинки», приуроченным к окончанию жатвы. Кульминацией дня становился щедро накрытый стол, ради которого затевались многолюдные застолья и родственные визиты.