«Еще три года будем падать вниз». Низкая безработица в России сохранится

Во втором квартале Россия показала самую низкую безработицу среди стран «Большой двадцатки». В июне доля безработных составила рекордные 2,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в марте. Такой низкий уровень безработицы стал уникальным среди крупнейших экономик мира. Ситуация ужасная, заявил в беседе с 360.ru HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член комитета Госдумы по труду Гарри Мурадян.

«На сентябрь 2025 года безработица в России составляет 2,4% по России, 0,9% по Москве. Это на самом деле отвратительный и ужасный показатель. Есть несколько причин. Первая: на рынке труда всегда должна быть безработица в районе 5%. Это свободная инертная масса — если ты кого-то уволишь с работы, то можешь нанять другого человека. И это хорошо», — отметил эксперт.

Второе: в условиях технологического суверенитета страна столкнулась с нехваткой рабочих рук. Государство поставило задачу импортозамещения, но для этого нужны специалисты.

«То есть, условно говоря, государство говорит: „Импортозамещается“. Мы открываем стопятьсот производств, но людей, которые будут работать, не хватает. Поэтому мы сталкиваемся с проблемами, что нам нужны сварщики, слесари, электрики, формовщики, бетонщики, арматурщики, а их на рынке труда и нет, поэтому у нас низкая безработица», — подчеркнул Мурадян.

Некоторые граждане отправились на СВО, кто-то уехал за рубеж, оставив работу. Поэтому требуются новые кадры.

«Мы сейчас приближаемся к началу конца демографической ямы. Еще три года будем падать вниз. То есть новых людей на рынок не выходит, а производство все расширяется, нужны люди, а их нет», — сказал собеседник 360.ru.

Сейчас на одного сварщика приходится 12 компаний, на одну швею — восемь, а на одного менеджера по продажам — четыре.

При этом, как сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, ВВП России продолжает расти. За семь месяцев он увеличился на 1,1%, несмотря на возникающие вызовы.