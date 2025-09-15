Уровень занятости в России опередил все страны G20

По итогам второго квартала в России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки». Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщило «РИА Новости» .

В июне уровень безработицы в России достиг исторического максимума и составил 2,2%, что является самым низким показателем среди ведущих экономик мира.

Второе место по высокой занятости среди стран G20 заняла Япония. В ней зафиксировали безработицу на уровне 2,5%. Чуть выше показатель оказался у Южной Кореи — в этой стране он составил 2,6%.

Согласно данным, единственным государством G20 с двузначным уровнем безработицы стала Южная Африка. Во втором квартале ее показатель поднялся до 33,2%.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России. По его словам, он поднялся за семь месяцев на 1,1%. Премьер добавил, что уровень безработицы три месяца подряд демонстрирует исторический минимум.