Еще два дома достроили в Мариуполе

Хуснуллин: еще два дома-долгостроя завершили в Мариуполе

В Мариуполе достроили 10-этажку в Приморском районе, а также последний из 10 домов ЖК на улице Гугеля, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его процитировала пресс-служба правительства России.

По словам Хуснуллина, в доме на проспекте Нахимова в Приморском районе обустроили 120 просторных квартир с чистовой отделкой. Там же сделали подземную парковку, а первые два этажа отдали под коммерческие помещения. Во дворе — котельная, а также детская площадка и спортивные снаряды.

«В ближайшее время администрация начнет выдавать здесь ключи от компенсационных квартир жителям города», — уточнил зампред правительства.

ЖК на улице Гегеля включает в себя 600 компенсационных квартир. Последний из корпусов вводили в эксплуатацию под контролем компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее восстановительные работы начали в недавно освобожденной Авдеевке. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что о полноценном возвращении жителей города говорить пока что рано.