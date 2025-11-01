Еще четыре языка народов России включат в «Яндекс.Переводчик»

Абазинский, мансийский, ногайский и чеченский языки в скором времени добавят в «Яндекс.Переводчик». Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на пленарном заседании Всероссийского форума «Народы России», его процитировал «Коммерсант» .

«За два года в сервисе появились новые языки: бурятский, кабардино-черкесский, карачаево-черкесский, карачаево-балкарский, коми, мокшанский, осетинский, тувинский и эрзянский», — добавил он.

Внимание уделяют в том числе языкам, находящимся под угрозой исчезновения.

В сентябре в интернете появилась информация, что малые народы России якобы лишат уроков их родных языков. Однако позже выяснилось, что такие занятия всего лишь переведут в разряд факультативных с нового учебного года и детей смогут им учить по заявлению родителей.