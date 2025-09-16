Фейк: в России лишат малые народы уроков их родных языков

В интернете появилась информация, что в России малые народы начали лишать их национальных языков, исключая из школьной программы предметы «Родной язык» и «Родная литература». Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

Украинский журналист Дмитрий Гордон* со ссылкой на Службу внешней разведки страны сообщил, что в России исключили из школьной программы предметы «Родной язык» и «Родная литература».

Правда

О полной отмене этих предметов речи не идет. Минпросвещения всего лишь исключило их из списка обязательных со следующего учебного года. При этом школьникам они будут доступны по заявлению родителей.

В этом году количество часов на изучение родного языка останется прежним, лишь для первоклассников один час переведут во внеурочную форму.

Более того, в Бурятии только 12 сентября завершился всероссийский профессиональный конкурс учителей родного языка, куда прибыли педагоги со всей страны. Участники привезли методики преподавания 37 различных языков.

Также в России планируют учредить День языков народов Российской Федерации, который будут отмечать 8 сентября.

Таким образом малые народы лишать их родных языков никто не собирается.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.