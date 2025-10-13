Еще 25% месячной нормы осадков обрушится на Москву в понедельник

На Москву 13 октября обрушится еще 25% месячной нормы дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

«В столице нашей Родины сейчас не по сезону холодно, фактическая температура +4,7. Пасмурно. Ливневый дождь. Видимость 11 километров», — отметил синоптик.

По его словам, в понедельник на погоду в столичном регионе повлияет североатлантический циклон. В Москве ожидаются облачность и дожди, ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Столбики термометров поднимутся до +4…+6 — на три градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Вся неделя будет холодной и ненастной, подчеркнул Тишковец.

По его словам, за прошедшие сутки в столичном регионе выпало более трети от месячного объема осадков.

Накануне в Подмосковье выпал первый снег. Кадрами поделились жители Подольска.