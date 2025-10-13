Появились кадры первого снега, выпавшего в Подмосковье

Синоптики отмечали, что в ночь на 13 октября и днем в понедельник в столичном регионе сложатся потенциально опасные метеорологические условия.

В Москве и Московской области ранее объявили желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр прогнозировал сильный дождь с первым мокрым снегом этой осенью.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что никто не сможет точно предсказать характер предстоящей зимы. Так он высказался относительно слов главы «Газпрома» Алексея Миллера об экстремальных морозах в Европе, отметив, что менеджер просто ссылался на исторические метеоданные и не более.