Еще 23 мигранта покинут Россию после рейдов в Красноярском крае

В Красноярском крае за три дня межведомственных проверок в сфере миграции выявили 136 административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе главка регионального управления МВД.

Для 22 иностранцев сократили срок временного пребывания. Они должны покинуть территорию России в течение трех суток.

По итогам мероприятий суды приняли решение о депортации из России 23 иностранных граждан. Еще 27 мигрантам закрыли въезд в страну.

Правоохранители также составили 32 протокола в отношении работодателей. Им вменяют незаконное привлечение иностранцев к работе и нарушение установленных ограничений.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 19 фактов с признаками преступлений в миграционной сфере.

Против 46-летней жительницы Красноярска возбудили четыре уголовных дела. По версии следствия, она за деньги фиктивно поставила на миграционный учет семь иностранцев, не предоставляя им жилье. Всех семерых сняли с учета, а женщине назначили обязательство о явке.

Ранее в регионе также арестовали 35-летнего мужчину и его 65-летнюю мать по обвинению в организации незаконной миграции.