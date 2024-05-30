Еще 14 компаний из Донбасса стали участниками свободной экономической зоны

ФРТ: 14 компаний из ЛНР и ДНР присоединились к свободной экономической зоне

Фото: РИА «Новости»

Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) стали еще 14 компаний из Донбасса. Среди них — 10 предприятий из ЛНР и четыре — из ДНР. Об этом сообщил гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Совокупный размер инвестиций компаний-участников составляет почти 62,5 миллиарда рублей. Благодаря возможностям для развития, которые дает СЭЗ, предприятия реализуют сотни проектов в различных сферах бизнеса и промышленности, отметил глава ФРТ.

«В результате уже в течение ближайших лет это даст синергетический эффект для социально-экономического развития этих южных территорий», — добавил Шагиахметов.

Свободную экономическую зону в новых регионах России создали по поручению президента Владимира Путина.

Предприятия малого и среднего бизнеса на новых территориях воспользовались программой льготного лизинга. Бизнесмены получили оборудование на сумму 119 миллионов рублей.

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