Бизнес из новых регионов России получил оборудование по льготному лизингу

Предприятия малого и среднего бизнеса новых регионов России воспользовались программой льготного лизинга. Они получили оборудование на сумму 119 миллионов рублей, сообщил Луганскому информационному центру генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

«Мы через дочернюю структуру „МСП Лизинг“ предоставляем местному бизнесу льготный лизинг оборудования под 6-8%», — заявил он.

Такой возможностью, по словам Исаевича, воспользовались предприниматели из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Оборудование на сумму 119 миллионов рублей получили семь проектов. Еще четыре стоимостью 36 миллионов приняли в работу.

В «Корпорации МСП» подсчитали, что почти 90% малого и среднего бизнеса в новых регионах приходились на индивидуальных предпринимателей. Примерно в половине случаев проекты принадлежали женщинам.