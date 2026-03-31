Эррол Маск рассмотрел бы Москву в качестве места жительства

Эррол Маск, отец Илона, известный международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, а также предприниматель, сказал, что, если бы выбирал место жительства, то рассматривал бы Москву. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в ТАСС .

Маск признался, что пока не думал о переезде, но ему очень нравится Россия, в том числе Москва. Он назвал ее большим и красивым городом, но добавил, что ему больше нравится жить за городом.

«Если бы я выбирал, да, я бы, наверное, подумал бы [о Москве]», — отметил он.

Ранее Маск-старший назвал Москву самой красивой мировой столицей. Он отметил, что она старается защитить самобытность и не поддается разложению. Россия, по его словам, осталась впереди по духовности и нравственным ориентирам.