Эррол Маск назвал Москву самой красивой мировой столицей

Москва славится своим великолепием, пока западные столицы переживают не лучшие времена. Об этом заявил отец владельца SpaceX, инженер и предприниматель Эррол Маск, в интервью «Известиям» .

«Москва, безусловно, самая красивая столица в мире. Каковы эти другие города? Мусор, грязь, мерзость — проблема в этих местах. И плохое управление, обслуживание», — сказал он.

Многие из них, как считает Маск-старший, уже давно стали местами третьего мира, а Россия осталась впереди по духовности и нравственным ориентирам. Москва старается защитить самобытность и не поддается разложению.

Он даже сравнил российскую столицу с Лондоном, отметив, что «сейчас туда просто ужасно ехать».

Во время визита в Казань отец Илона Маска заявлял, что на Западе про Россию говорят ужасные вещи, и пожелал, чтобы весь мир узнал правду о ее регионах.