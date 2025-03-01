Эрнст рассказал о принятии решения вернуться на телевидение

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что его возвращение на телевидение во многом связано с памятью о журналисте Владиславе Листьеве. Об этом он рассказал в эфире программы «Влад Листьев. Улыбка на память» .

По его словам, в тот день Эрнст находился на съемках программы «Матадор» в Венеции. После завершения работы оператор звонил жене из телефонной будки, но внезапно закричал.

«Мы слышим через буквально несколько минут крик оператора. Думали, что на него кто-то напал. Он бежал нам на встречу и кричал, что Влада убили. Он позвонил домой, а его жена в этот момент смотрела вечерний выпуск новостей. Первым же рейсом мы отправились в Москву. Я это помню просто в мельчайших деталях. Я вернулся на телевидение во многом в память Влада», — рассказал Эрнст в фильме.

Ранее причастным к убийству Листьева в 1995 году пообещали законную кару.