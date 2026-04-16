Умер основатель московской школы сюрреализма

Основатель московской школы сюрреализма Кротов умер на 81-м году жизни
В возрасте 80 лет скончался художник, основатель московской школы романтического сюрреализма Виктор Кротов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Кротов умер 15 апреля, тело вместе с предсмертной запиской обнаружили в его квартире. Содержание послания не раскрывается.
«Он в последние годы долго болел и чувствовал себя скверно», — рассказали в семье Кротова.
Кроме того, художник мучился от болей в ногах и искривления позвоночника, недуги были связаны с особенностями его профессии.
«Сильная одышка, ничего сказать нельзя было — ни радостную, ни печальную новость. Даже мало-тревожная информация откликалась тяжелым состоянием», — заключили в семье.
