Умер основатель московской школы сюрреализма

Основатель московской школы сюрреализма Кротов умер на 81-м году жизни

В возрасте 80 лет скончался художник, основатель московской школы романтического сюрреализма Виктор Кротов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кротов умер 15 апреля, тело вместе с предсмертной запиской обнаружили в его квартире. Содержание послания не раскрывается.

«Он в последние годы долго болел и чувствовал себя скверно», — рассказали в семье Кротова.

Кроме того, художник мучился от болей в ногах и искривления позвоночника, недуги были связаны с особенностями его профессии.

«Сильная одышка, ничего сказать нельзя было — ни радостную, ни печальную новость. Даже мало-тревожная информация откликалась тяжелым состоянием», — заключили в семье.

