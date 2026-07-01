Эногастрономический фестиваль пройдет с 4 по 12 июля в аутлете «Новая Рига»
Эногастрономический фестиваль откроется 4 июля в аутлете «Новая Рига». Мероприятие объединит ведущие российские винодельни, фермерские хозяйства и гастрономические проекты со всей страны.
На фестивале представят сотни наименований российских вин, часть из которых — впервые. Посетители смогут познакомиться с продукцией как признанных виноделов-гигантов, так и бутиковых хозяйств, в том числе самой северной винодельни России — Denisov Winery из Самарской области.
Отдельный акцент сделают на производителях органического вина, выпускающих продукцию без пестицидов и минеральных удобрений, а также с минимальным использованием диоксида серы.
В рамках фестиваля гостей ждут не только дегустации, но и другие мероприятия: на лектории эксперты проведут мастер-классы, в спортивной зоне пройдут командно-развлекательные игры для всей семьи, а в гастрозоне можно будет закусить фермерскими деликатесами, мясом с гриля и сырами. Журналисты смогут напрямую пообщаться с виноделами и организаторами.
Продлится мероприятие до 12 июля.